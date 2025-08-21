В Саратове прошла презентация выставки в честь юбилея Табакова

На ней представили театральные костюмы артиста, елочные игрушки и газетные полосы с его упоминанием

САРАТОВ, 21 августа. /ТАСС/. Презентация выставки "Олег Табаков. Настоящая жизнь", посвященная 90-летию актера и режиссера, состоялась в Радищевском музее в Саратове. На ней представили театральные костюмы артиста, елочные игрушки и газетные полосы с его упоминанием, сообщил ТАСС куратор выставки Андрей Райкин.

Табаков - советский и российский актер театра и кино, режиссер, педагог. Родился 17 августа 1935 года в Саратове.

"Основная содержательная часть выставки, посвященная конкретно жизни и деятельности Табакова, раскрывается в первых залах через газетные полосы. Именно они являются главным носителем информации. А экспонаты, которые там выставлены, <...> выполняют, скорее, иллюстративную функцию. Каждый по-своему важен: есть елочные игрушки 1930-х годов, макет бывшего Дворца пионеров (нынешний Дворец творчества детей и молодежи имени Табакова - прим. ТАСС), который сделан специально для этой выставки", - рассказал Райкин.

Он добавил, что в залах представлены оригинальные театральные костюмы Табакова из спектаклей "Последняя жертва", "Двенадцатая ночь", "Обыкновенная история". У гостей выставки будет возможность послушать аудиоспектакли и аудиокниги, а также увидеть фрагменты кинофильмов. Кроме того, на выставке представлен паровозный гудок 1930-х годов и колбы с запахами, свойственными для военно-санитарного поезда.

"У нас есть кусочки настоящих шпал, пропитанных креозотом. Сейчас их уже не делают. Они были найдены в депо в другом городе специально для этой выставки. <...> Эти запахи относятся к отцу Табакова, он был известной личностью в Саратове, врачом и руководил санитарным поездом во время войны", - пояснил собеседник агентства.

В зале, завершающем экспозицию, представлена художественная выставка. По словам Райкина, она символически отсылает к разным темам, важным для самого Табакова. Это родные саратовские и поволжские пейзажи, образы театра.

О мероприятиях в честь юбилея

Как рассказала ТАСС министр культуры региона Наталия Щелканова, мероприятия к юбилею артиста проходят на площадках всех учреждений культуры региона, а также учреждений образования в сфере культуры. Например, реализуется проект "Разговор со сверстниками", в рамках которого студенты рассказывают о Табакове. Также они поставили спектакль, который представляют на площадках общеобразовательных учреждений.

"Из крупномасштабных - было запланировано открытие этого выставочного проекта. Также фестиваль "Уроки Табакова", он начнется в начале октября. На фестиваль мы ждем звездных учеников Олега Павловича Табакова. Ни от одного мы не получили отказа: в Саратове будут и Владимир Машков, и Евгений Миронов, и Константин Хабенский, и Сергей Безруков", - отметила министр.

Она добавила, что в октябре будет также презентована книга "Саратов: счастливые дни Олега Табакова". В ней впервые будут опубликованы многие фотографии и архивные документы.

О Табакове

Табаков снялся более чем в 100 фильмах и сыграл примерно в таком же количестве театральных постановок. Среди самых известных картин с участием актера - "Шумный день" (1960 год), "Семнадцать мгновений весны" (1973 год), "Д’Артаньян и три мушкетера" (1978 год), "Москва слезам не верит" (1979 год). Умер 12 марта 2018 года на 83-м году жизни.