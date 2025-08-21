В ходе выступления на Красной площади помимо классических духовых и ударных инструментов оркестр использует арабские барабаны, а также струнный ближневосточный щипковый инструмент - уд

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Оркестр Полицейской академии эмирата Шарджа (ОАЭ) исполнил "Смуглянку" в рамках пресс-показа Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади.

В ходе выступления на Красной площади помимо классических духовых и ударных инструментов оркестр использует арабские барабаны, а также струнный ближневосточный щипковый инструмент - уд. Руководит коллективом из Шарджи, основанным в 1994 году, подполковник Хусейн Али Салех Мохамед Абдалла аль-Раиси.

В 2025 году в рамках "Спасской башни" Россия представлена лучшими оркестрами Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии. Также в фестивале участвуют коллективы из Буркина-Фасо, Италии, Монголии, ОАЭ, Белоруссии, Зимбабве, Эфиопии, Казахстана и Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины).

XVII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 22 по 31 августа на Красной площади в Москве.