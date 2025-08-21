Помимо классического для военно-духового оркестра состава, в коллектив также входят музыканты с традиционными африканскими инструментами и хор

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президентский оркестр Буркина-Фасо исполнил песню "Священная война" в ходе пресс-показа Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади.

Коллектив станет самым молодым оркестром - участником фестиваля в Москве. Истоки оркестра восходят к периоду Буркинийской революции 1983-1987 годов, однако в сегодняшнем виде он был возрожден в феврале 2025 года по инициативе президента страны капитана Ибрагима Траоре.

Помимо классического для военно-духового оркестра состава, в коллектив также входят музыканты с традиционными африканскими инструментами и хор.

В 2025 году фестиваль посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества. "Спасская башня" пройдет с 22 по 31 августа на Красной площади в Москве.