В экспозиции представят 19 ландшафтных композиций

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Около 20 ландшафтных композиций, посвященных великим ученым и важным научным открытиям, появятся в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве на фестивале исторических садов, который стартует 22 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе заповедника.

"Тема фестиваля 2025 года - "Сады и наука". В экспозиции под открытым небом будут представлены 19 ландшафтных композиций, часть которых была отобрана жюри в ходе открытого конкурса, еще четыре сада - это проекты партнеров фестиваля. Биологический музей им. К. А. Тимирязева, музей "Атом", креативное бюро "Москва глазами инженера" и Московский нефтеперерабатывающий завод создали авторские композиции, гармонично вписывающиеся в тему фестиваля", - рассказали в пресс-службе.

Например, сад Vita Structura, придуманный архитектором Натальей Вялых совместно с сотрудниками Биологического музея, представляет собой гигантскую растительную клетку: внутри можно прогуляться по "цитоплазме" и полюбоваться "органеллами". Сад "Кузнечик дорогой" посвящен Михаилу Ломоносову и разработанной им технологии получения цветного непрозрачного стекла, а сад "Эффект одуванчика" - игре воображения, которая помогает ученым делать великие открытия, наблюдая за природой. Один из самых заметных ландшафтных экспериментов - инклюзивный сад "Лаборатория роста" фонда "Абсолют-помощь", над которым работали молодые и одаренные люди с инвалидностью.

В рамках фестиваля в "Царицыне" пройдет и событийная программа: концерты на летней сцене, лекции о садах и мастер-классы от оригами и тэмари до конструирования теневого сада и топиарной обрезки яблонь. Помимо этого, гостей ждут встречи с профессионалами вертикального озеленения и экскурсии по фестивальной выставке в компании ландшафтных дизайнеров. В субботу, 23 августа, на площадке фестиваля пройдет День комнатных растений - слет любителей комнатного садоводства, на котором можно пообщаться и обменяться растениями.