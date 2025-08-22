Модератором сессии станет режиссер и продюсер Федор Бондарчук

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Американский кинорежиссер и сценарист Вуди Аллен примет участие в Московской международной неделе кино, которая пройдет 24 и 25 августа на Кинозаводе "Москино", в формате видеосвязи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинопарка.

"Он примет участие по видеосвязи", - сообщил собеседник агентства.

Как указано на сайте Московской международной недели кино, сессия Аллена "Легенды мирового кинематографа" пройдет 24 августа в 17:00 по Москве. Модератором встречи станет режиссер и продюсер Федор Бондарчук.

"В рамках лекции-встречи вас ждет разговор о кино и жизни, о выборе, вдохновении и честности в профессии. Атмосфера доверительного диалога позволит прикоснуться ко внутреннему миру режиссера, понять, как рождаются истории, которые остаются в культуре на десятилетия, и услышать мысли, которые редко звучат публично", - указано на сайте.

Как ранее отметили в пресс-службе проекта, мероприятие соберет более 80 зарубежных гостей из 20 стран, включая Китай, Индию, Турцию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Бразилию и Мексику. Среди подтвержденных участников - сербский режиссер Эмир Кустурица и американский актер Марк Дакаскос. Особое внимание будет уделено вопросам международного сотрудничества и совместного производства. В программе мероприятия запланированы панельные дискуссии, презентации проектов и круглые столы. Ключевыми темами станут механизмы копродукции и опыт съемок иностранных команд в Москве. Организаторы ожидают более 150 представителей российских и иностранных кинокомпаний.

Вуди Аллен (при рождении - Аллан Стюарт Конигсберг) - американский кинорежиссер, актер-комик, сценарист, джазовый кларнетист, четырехкратный обладатель премии "Оскар", писатель, автор многочисленных рассказов и пьес. Родился 30 ноября 1935 года в Нью-Йорке, США. Аллен считается создателем жанра "интеллектуальной комедии", в котором серьезность тем, затрагиваемых автором и персонажами, уживается с насмешливой, иронической формой. В числе его киноработ, которых насчитывается более 50, - "Любовь и смерть", "Энни Холл", "Манхэттен", "Ханна и ее сестры", "Полночь в Париже".