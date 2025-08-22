Об этом заявил художественный руководитель фестиваля Сергей Хлебников

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Зарубежные музыканты продолжают взаимодействовать с Россией и хотят вернуться к участию в "Спасской башне", несмотря на ситуацию в мире. Об этом журналистам заявил художественный руководитель Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" Сергей Хлебников.

"Мы поддерживаем отношения практически с большинством участников фестиваля прошлых лет. У нас побывали представители 59 стран за предыдущие 16 фестивалей. <…> Мы взаимодействуем, дружим. Они видят, что у нас не матрешкино гостеприимство, а искреннее. Мы - доброжелательные люди. Когда к нам приходят с миром - мы отвечаем тем же. <…> Зарубежные участники надеются, что вернутся на Красную площадь, и мы также надеемся на это", - сказал Хлебников.

Художественный руководитель фестиваля отметил, что представители зарубежных оркестров регулярно напоминают о себе символическими жестами в адрес России. "Что касается европейских, натовских стран, они в пикантной ситуации - хотят приехать в Россию, но не могут. Мы постоянно получаем подтверждение этому: они нас поздравляют с праздниками, 23 февраля и 9 мая мы получаем от них весточку. В том числе недавно нам предоставили фотографию возложения цветов к памятнику у могилы наших летчиков, которые погибли при перегоне самолетов в Шотландии. И это делают военные, мы чувствуем с их стороны симпатию. <…> Зарубежные участники надеются, что вернутся на Красную площадь, и мы также надеемся на это", - подчеркнул Хлебников.

Открытие 17-го фестиваля "Спасская башня" состоится 22 августа на Красной площади. Мероприятие, которое соберет свыше 1 500 музыкантов, продлится до 31 августа.