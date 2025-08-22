"Мосфильм" начал работу над фильмом "Выжить во льдах"

Центральные персонажи фильма - сотрудники полярной станции в Антарктике, оказавшиеся в экстремальной ситуации в одну из зимовок

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Киноконцерн "Мосфильм" запустил в производство полнометражный художественный фильм под рабочим названием "Выжить во льдах". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе киноконцерна.

"Режиссером-постановщиком ленты выступит Александр Зачиняев, им же написан сценарий ленты. По словам кинематографиста, фильм представляет из себя драму с элементами психологического триллера. Сюжетной основой послужили реальные события, участниками которых стали члены советской научной экспедиции в Антарктиде в 1982 году", - сообщили в пресс-службе.

Действие картины разворачивается в начале 1980-х годов. Центральные персонажи фильма - сотрудники полярной станции в Антарктике, оказавшиеся в экстремальной ситуации в одну из зимовок.

В рамках проекта идет подготовительная работа. Ожидается, что съемки состоятся в феврале-апреле 2026-го года - всего запланировано более 40 смен. Значительная часть материала будет снята в Мурманской области в районе поселка Териберка - в погодных условиях максимально приближенных к антарктическим. "В съемках также будет использована специальная тяжелая техника - например, легендарный антарктический вездеход "Харьковчанка", воссозданный для кино, который сам в какой-то мере станет отдельным персонажем. Съемочная группа уже успела побывать в будущих локациях ленты, параллельно идет подготовка к кинопробам", - рассказали в пресс-службе.

Основной блок съемок пройдет в павильонах "Мосфильма", где будут построены уникальные авторские декорации антарктической научно-исследовательской станции периода 1980-х гг. Генеральным продюсером фильма выступает Карен Шахназаров - кинорежиссер, руководитель киноконцерна "Мосфильм", продюсером - заместитель генерального директора киноконцерна Андрей Гущин. Фильм создается без привлечения государственных бюджетных средств или спонсорского финансирования.