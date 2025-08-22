Умер автор песни "Фантазер" Ярослав Евдокимов

Причиной смерти заслуженного артиста РФ стал рак легких

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Заслуженный артист России, народный артист Белорусской ССР и автор песни "Фантазер" Ярослав Евдокимов умер в возрасте 78 лет из-за рака легких. Об этом сообщила ТАСС вдова артиста Ирина Крапивницкая.

"Это случилось неожиданно, несколько часов назад. 1,5 года Ярослав болел раком легких", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что вопрос о дате и месте прощания решается, добавив, что проведение церемонии в Москве маловероятно.

Ярослав Евдокимов - советский, белорусский и российский эстрадный певец. Родился 22 ноября 1946 года. Народный артист Белорусской ССР (1987), заслуженный артист Российской Федерации (2006). В 1999 году присвоено звание "Почетный гражданин города Бобруйска". Известен по песням "Фантазер", "Только ночь", "Колодец", "Майский вальс", "Калины куст" и другим.