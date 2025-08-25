25 августа могло бы исполниться 95 лет знаменитому шотландскому и британскому актеру сэру Томасу Шону Коннери. Его имя на долгие годы стало синонимом образа первого и самого харизматичного Джеймса Бонда. Рассказываем о том, как сложилась карьера у исполнителя роли самого популярного спецагента в кино

Тяжелое детство Коннери

Шон Коннери родился 25 августа 1930 года в шотландском Эдинбурге в бедной семье. Его отец Джозеф был разнорабочим, который брался за любую грязную работу, чтобы прокормить своих близких, а мать будущей звезды Эффи была прачкой. Детство в рабочем квартале Эдинбурга оставило свой отпечаток на характере юноши: он рос в суровой, хоть и добросердечной обстановке.

Маленький Шон рано стал самостоятельным: на первую работу ему пришлось устроиться уже в 8 лет, а в 13 Коннери и вовсе был вынужден уйти из школы, чтобы начать работать полный день и поддерживать семью — его отец получил тяжелую травму на производстве. Несмотря на занятость, в детстве он занимался спортом: особенно ему нравился футбол.

В 17 лет Коннери устал от рутины и решил вступить в ряды Королевского военно-морского флота Великобритании. Хотя долго он там не продержался: из-за постоянного стресса через два года службы у него открылась язва желудка. От работы во флоте кроме болезни у него остались две татуировки — надписи Mum and Dad ("Мама и папа") и Scotland Forever ("Шотландия навсегда").

Бодибилдинг, первое внимание и мафиози

Вернувшись, он снова начал пробовать себя в самых разных профессиях — от автодорожника до фотомодели. Стремление стать актером проявилось у Шона в начале 1950-х, когда он начал посещать театральные курсы и пробовал свои силы на сцене. Также параллельно он начал заниматься бодибилдингом и в 1953 году занял третье место в конкурсе "Мистер Вселенная" в Лондоне.

После этого его заметили продюсеры, и он получил роль в бродвейском мюзикле South Pacific, где сыграл лейтенанта Базза Адамса. В этот момент актерская деятельность захватила Коннери, и шотландец решил покорять киноиндустрию. Несколько первых проб оказались безуспешными: ему отказывали раз за разом. Но он находил себя в незначительных ролях и в 1957 году обрел первый успех — роль боксера в сериале "Реквием для тяжеловеса". Родители Коннери плакали от радости, когда увидели сына по телевизору.

Следующей картиной актера, которая получила восторженные отзывы кинокритиков, стала работа режиссера Льюиса Аллена "Другое время, другое место", где он снимался вместе с Ланой Тернер — девушкой известного в то время гангстера Джонни Стомпанато.

Лана Тернер и Шон Коннери в сцене из фильма "Другое время, другое место" © Bettmann/ Getty Images

Во время съемок фильма ходили слухи о возможном романе между актрисой и Коннери, что вызвало вспышку ревности у мафиози. Однажды он неожиданно ворвался на съемочную площадку, направил пистолет на Шона, угрожая ему. Но Коннери, который вырос в непростых условиях и имел за плечами опыт уличных драк, не растерялся — он выхватил оружие из рук гангстера и прогнал его со съемочной площадки.

Шон Коннери — первый Джеймс Бонд

Настоящий прорыв в актерской карьере Шона произошел в 1962 году, когда вышел "Доктор Ноу" — первая экранизация романа Яна Флеминга о Джеймсе Бонде. Коннери стал первым кинематографическим воплощением агента 007, и эта роль мгновенно сделала его всемирно известным. Его Джеймс Бонд отличался харизмой, мужественностью и острым чувством юмора. Он сыграл Бонда еще в четырех фильмах: "Из России с любовью" (1963), "Голдфингер" (1964), "Шаровая молния" (1965) и "Живешь только дважды" (1967).

Сцена из фильма "Из России с любовью" © Michael Ochs Archives/ Getty Images

Потом последовал перерыв. Новым Бондом стал Джордж Лэзенби, но поклонники франшизы посчитали это назначение провальным и потребовали вернуть Коннери. Шон вернулся в 1971 году с фильмом "Бриллианты навсегда", но возобновленный союз продлился недолго. Актера решили больше не звать в бондиану из-за возраста — на тот момент ему был 41 год. Но продюсеры слукавили и взяли на роль Бонда Роджера Мура, который был старше Коннери на три года. В совокупности фильмы франшизы с Шоном в главной роли заработали свыше $380 млн и удостоились двух "Оскаров".

В 1983 году, уже в возрасте 53 лет, шотландец еще раз вернулся к роли Бонда, но уже в "неофициальном" фильме серии — "Никогда не говори "никогда" — стилизованном ремейке "Шаровой молнии". Хотя Коннери был благодарен за роль, сделавшую его звездой, он не раз высказывался о том, что устал от "низкопробных и ограничивающих его актерские возможности" фильмов.

"Слава богу, я больше не играю Бонда", — говорил Коннери

Высоцкий, Хичкок и Индиана Джонс

Параллельно со своей главной ролью в карьере шотландец снимался и в других картинах, среди которых была работа вместе с Альфредом Хичкоком над психологическим триллером "Марни" и съемки в экранизации одного из самых популярных романов Агаты Кристи — "Убийство в Восточном экспрессе". В конце 60-х он даже снялся в советском фильме "Красная палатка", совместного с Италией производства. Владимир Высоцкий даже написал песню, в которой обыгрывается история, приключившаяся с Коннери во время съемок фильма, — "Песня про Джеймса Бонда, про агента 007".

В 1981 году актер сыграл в фантастической комедии Терри Гиллиама "Бандиты во времени". Попал он в состав почти случайно. В сценарий была вписана шутка в описании персонажа: "Должен играть Шон Коннери — или кто-то равный ему с такой же статной фигурой". В 1986 году он снялся в самобытной экранизации романа Умберто Эко "Имя розы", где сыграл францисканского монаха Уильяма Баскервильского, и в фэнтези "Горец", в котором средневековые войны перенеслись на улицы современного Нью-Йорка.

Через год Коннери ждал новый успех — он снялся в криминальном триллере Брайана Де Пальмы "Неприкасаемые" и получил "Оскар" и "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана.

С премией "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Неприкасаемые" © John Barr/ Liaison/ Getty Images

В 1989 году он сыграл отца Индианы Джонса — профессора Генри Джонса — в приключенческом фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход".

Коннери — рыцарь и в жизни, и на экране

В 1990-е годы Коннери продолжал много сниматься. Сначала у него был "королевский" этап: в 1991 году он сыграл Ричарда Львиное Сердце в картине "Робин Гуд: Принц воров", а в 1995-м — короля Артура в картине "Первый рыцарь". Через год он снялся у Майкла Бэя в приключенческом боевике "Скала" вместе с Николасом Кейджем и Эдом Харрисом. Фильм собрал большую для своего времени кассу в $335 млн.

Шон Коннери на съемках фильма "Робин Гуд: Принц воров" © Warner Bros. Pictures/ Morgan C/ Sunset Boulevard/ Corbis via Getty Images

За вклад в искусство актер получил множество наград, включая почетный "Золотой глобус" в 1996 году, премию Британской академии как "Человек года" в 1998-м, а в 2000 году был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II, став для всех не просто Шоном Коннери, а сэром Шоном Коннери. В том же году он снялся в фильме Гаса Ван Сента "Найти Форрестера": образ главного героя в исполнении актера был частично списан с американского писателя-затворника Джерома Сэлинджера, автора бестселлера "Над пропастью во ржи".

Как Коннери мог Гендальфа и Морфеуса сыграть

Актер мог войти в историю еще двумя ролями — Гендальфа в трилогии "Властелин колец" и Морфеуса из "Матрицы". Режиссер экранизации эпического фэнтезийного романа Питер Джексон настаивал именно на участии Шона в своей картине: ему даже предлагали самый крупный гонорар в истории кино в размере $400 млн. Коннери же сказал, что не понимает творчество Толкина и не видит себя в роли Гендальфа. На его месте оказался Иэн Маккеллен, получивший более скромный гонорар, но впоследствии номинированный на "Оскар" за эту роль. Морфеуса же Шон отказался играть, заявив, что "совершенно ничего не понял в сценарии".

Последним появлением Коннери на экране стал супергеройский фильм 2003 года "Лига выдающихся джентльменов" — картина стала оглушительным провалом. По словам друга Шона, актера Майкла Кейна, именно после этого шотландец наотрез отказался дальше сниматься в кино.

"Шотландия навсегда!"

В личном плане актер был довольно закрытым человеком. Известно, что он никогда не давал подробных интервью о своей семье, предпочитая сохранять личную жизнь вне публичного внимания. В 1962 году он женился на австралийской актрисе Дайане Силенто. Через год у Коннери родился единственный сын Джейсон, который тоже стал киноактером. Пара развелась в 1973 году. Второй женой Шона стала французская художница Мишелин Рокбрюн. Их свадьба состоялась в 1975 году, общих детей у пары не было.

Коннери был известен любовью к своей родине и ее культуре. Он активно выступал за независимость своей страны. Шон был страстным болельщиком одного из главных футбольных клубов Шотландии — "Глазго Рейнджерс". Он всегда подчеркивал свою идентичность, являясь на все торжественные события национального масштаба в килте, а в 2008 году у Коннери вышла биографическая книга "Быть шотландцем", которую он посвятил в том числе культуре и истории своей родины.

"Я не англичанин, я никогда не был англичанином и не хочу им быть. Я шотландец! Я был шотландцем и всегда буду шотландцем", — говорил он

Последние годы жизни Шон Коннери провел преимущественно на Багамах. 31 октября 2020 года он скончался в возрасте 90 лет. Он долго болел и ушел из жизни во сне. Причиной смерти оказались пневмония и сердечно-легочная недостаточность.