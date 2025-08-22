Мероприятие пройдет на территории старейшего спортивного комплекса столицы "Крылья Советов"

В Москве с 19 по 21 сентября будет проходить танцевальный фестиваль Respect My Talent, в котором лучшие танцоры страны будут бороться за звание победителя. Мероприятие пройдет на территории старейшего спортивного комплекса столицы "Крылья Советов". Билеты доступны на официальном сайте фестиваля, сообщили организаторы.

В первый день, 19 сентября, судьи отберут по 16 участников в каждой номинации: хип-хоп для детей до 10 лет, хип-хоп для участников 11-14 лет, начинающие и профессионалы хип-хопа, хауса и паппинга. Финальные баттлы состоятся 20 сентября.

В жюри - французские хореографы Salah и Rabah, титулованный немецкий танцор Ukay и южнокорейский мастер паппинга Jaygee. После соревнований гостей ждет afterparty с участием российских диджеев.

В рамках фестиваля 20 и 21 сентября пройдут шоу-кейсы и мастер-классы от иностранных судей и приглашенных гостей, среди которых немецкий хип-хоп артист и хореограф Franky Dee и корейская легенда паппинга Dandy. Все они также примут участие в баттлах. Полная программа доступна на сайте мероприятия.

Фестиваль Respect My Talent проводится с 2009 года. Он начинался как серия внутренних баттлов для профессионалов индустрии и сегодня является крупнейшим танцевальным событием России, ежегодно собирая тысячи участников и зрителей со всего мира.