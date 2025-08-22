Willy William выступит на фестивале "Портал 2030-2050"

Мероприятие пройдет с 29 августа по 14 сентября в Москве

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Французский диджей Willy William выступит на фестивале электронной музыки "Портал 2030-2050" 13 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе проекта.

"13 сентября на главной сцене крупнейшего события в мире электронной музыки "Портал 2030-2050", выступит Willy William (Уилли Уильям) - пятикратный лауреат Billboard Latin Music Awards и четырежды номинант Latin Grammy. Диджей исполнит сеты со своими лучшими треками, включая бэнгеры Trompeta, Life Is Life (C’est la vie), Cuentale и другие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что артист извсетен своим хитом Ego и совместной работой с Beyonc Mi gente, которая собрала более миллиарда прослушиваний и 3,5 млрд. просмотров на видеохостингах.

В этот день также выступит диджей Bliss из ОАЭ, чей трек про Дубай вошел в мировые топы. За свою карьеру он сотрудничал с Drake, Beyonce, Swedish House Mafia, 50 Cent, Martin Garrix и другими мировыми звездами

Фестиваль электронной музыки пройдет с 29 августа по 14 сентября на кинозаводе "Москино" в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030". На нем выступят 110 диджеев из 12 стран мира, в том числе Yves Larock (Ив Ларок), Burak Yeter (Бурак Йетер), Legroni (Легрони), Alex Gaudino (Алекс Гаудино). В будние дни для гостей будет доступна развлекательная программа с танцами и музыкой, а также мастер-классы по паркуру, а в выходные на сцене будут выступать известные диджеи.

О форуме-фестивале

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" проходит в рамках проекта "Лето в Москве" с 1 августа по 14 сентября на десятках площадок по всей столице. Посетителей ждут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия.