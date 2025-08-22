Bearwolf выпустила клип с кадрами с МКС

Его создатели осмыслили космонавтику и балет и отразили связь национальных и личных побед

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Премьера клипа на песню "Ты непобедим" певицы Bearwolf (Валерии Василевской) с уникальными кадрами с МКС и Байконура состоялась в соцсетях артистки. Клип создан компанией "Триколор" при поддержке Роскосмоса и Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"Мы постарались художественно осмыслить две культовые темы для нашей страны - космонавтику и балет. А также отразить связь национальных и личных побед, которые рождаются в преодолении трудностей. В итоге получилась масштабная, красивая и музыкальная метафора испытания и успеха. "Земные" съемки проходили в Санкт-Петербурге", - приводятся слова креативного директора "Триколор" Дмитрия Набиджанова.

В съемках также впервые была задействована самая большая дозвуковая аэродинамическая труба в Европе Т-101 Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Е. Жуковского. Автором идеи и продюсером выступил руководитель Storm Production Федор Кан. Клип появится на всех онлайн-площадках страны и на канале "Большой эфир".

Сюжет повествует о двух историях подвига. Первая посвящена космонавтам, чинящим космическую станцию после серьезного повреждения. Вторая - артисту балета Юрию Смекалову, который пытается справиться с физической травмой и выйти на сцену.

"За последнее время это был для меня самый сложный профессиональный вызов с точки зрения актерского исполнительского мастерства. Образ героя, который необходимо было создать для клипа, отчасти является отображением всех моих внутренних стремлений и испытаний, через которые я когда-то проходил сам", - рассказал Смекалов.

Президентский фонд культурных инициатив создан 17 мая 2021 года по инициативе президента России Владимира Путина с целью всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.