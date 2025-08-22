Лавров: фестиваль "Спасская башня" продвигает сотрудничество народов

Глава МИД России подчеркнул, что в 2025 году фестиваль посвящен 80-летию Великой Победы

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" способствует развитию международного гуманитарного сотрудничества, поддержанию атмосферы дружбы и взаимопонимания между народами. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова к участникам и гостям фестиваля.

"За последние годы творческое состязание оркестров армий разных стран стало визитной карточкой, долгожданным событием насыщенной культурной жизни Москвы. Участие в нем зарубежных участников способствует развитию международного гуманитарного сотрудничества, поддержанию атмосферы дружбы и взаимопонимания между народами", - указал министр.

Глава МИД РФ подчеркнул, что в этом году фестиваль посвящен 80-летию Великой Победы, военные музыканты внесли вклад в Победу, выступая на фронте и в тылу, укрепляя боевой дух солдат. "Убежден, что и в текущем году фестиваль пройдет на традиционно высокопрофессиональном уровне, позволит москвичам и многочисленным гостям столицы познакомиться с мастерством военных музыкальных коллективов, подарит незабываемые эмоции", - заключил он.

Фестиваль "Спасская башня" проходит с 22 по 31 августа на Красной площади в Москве. РФ в этом году представлена лучшими оркестрами Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии. Также в фестивале участвуют коллективы из Белоруссии, Буркина-Фасо, Зимбабве, Италии, Казахстана, Монголии, ОАЭ, Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) и Эфиопии.