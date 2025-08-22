Деловая программа мероприятия соберет экспертов индустрии из 21 страны, включая Китай, Индию, Бразилию, Египет и Турцию

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Десятки культурных площадок по всей столице, среди которых кинотеатры, кинопарк "Москино", Парк Горького, примут вторую Московскую международную неделю кино, которая открывается в субботу.

"Посетителей ждут показы отечественных и зарубежных лент, автограф-сессии, творческие встречи и аукцион кинореквизита. Деловая программа соберет экспертов индустрии из 21 страны, среди которых Китай, Индия, Бразилия, Египет, Турция", - сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

С 17 августа в рамках события в столице начал курсировать мобильный кинотеатр, который разворачивается в полноценное пространство с мягкими пуфами и лежаками на свежем воздухе. Всего на дневных и вечерних сеансах публике предложат оценить около 30 работ российских и зарубежных авторов, среди которых "Москва слезам не верит", "Мастер и Маргарита", "Сто лет тому вперед", "Легенда №17".

Также 26 августа все желающие смогут принять участие в первом в России открытом благотворительном аукционе реквизита из отечественных фильмов и сериалов. В киностудии Горького с 24 по 27 августа жителей и гостей столицы ждут экскурсии, тематический квиз, занятия по актерскому мастерству и созданию полнометражных картин.

На кинозаводе "Москино" на Рязанском проспекте 24 и 25 августа пройдет деловая программа, гости которой смогут присоединиться к встречам с известными авторами, среди которых режиссеры Эмир Кустурица и Вуди Аллен, последний участие в диалоге примет в формате видеосвязи. Также здесь состоятся сессии, посвященные актуальным вопросам развития индустрии. Свыше 150 представителей крупнейших российских и иностранных компаний обсудят международные проекты, использование искусственного интеллекта в процессе создания фильмов и сериалов, возможности Москвы для съемок.

Ночь кино

В рамках Московской международной недели кино 23 августа состоится юбилейная, 10-я акция "Ночь кино". В Москве к ней присоединятся около 100 культурных площадок, включая ВДНХ, Российскую государственную библиотеку и Третьяковскую галерею. Как сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина, показ анимации и фильмов, среди которых и советская классика, и современные картины, пройдет в кинотеатрах, парках, музеях и других культурных пространствах города.

"Впервые в рамках акции состоится фестиваль перуанского кино. Всего запланировано порядка 300 мероприятий, в том числе мастер-классы, лекции и тематические викторины", - отметила заммэра.

Насыщенную программу подготовили кинотеатры сети "Москино". Так, в "Спутнике" проведут сеансы, посвященные 100-летию со дня рождения режиссера Петра Тодоровского. А в "Туле" и "Молодежном" организуют детскую программу с мультфильмами, викторинами и мастер-классами. В музее Парка Горького подготовили познавательную программу, посвященную развитию кинематографа в начале прошлого века, его связи с литературой и театром. А на лекции в Доме-музее С. А. Есенина упор сделают на развитие индустрии в эпоху Серебряного века, слушатели узнают, какие ленты смотрел известный поэт.

Работу летних кинотеатров в парках Москвы в этот день продлят до 23:00, в расписании три картины - лидера проката: "Пророк. История Александра Пушкина", "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" и "Группа крови".

ТАСС - генеральный информационный партнер Московской международной недели кино.