МИД: Shaman соответствует всем критериям конкурса "Интервидение"

Его песня для конкурса написана в жанре популярной музыки и посвящена общечеловеческим ценностям: любви, вере, единству, отметил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям российского дипведомства Александр Алимов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Певец Shaman соответствует всем критериям международного музыкального конкурса "Интервидение-25", а его песня не является политическим заявлением. Об этом заявил ТАСС директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов.

"Shaman соответствует всем требованиям конкурса: он известен не только в России, но и за ее пределами, имеет награды и признание. В нашей стране он безусловный кумир поколения, чье творчество находит отклик у миллионов людей. Его песня для конкурса - "Прямо по сердцу" - написана в жанре популярной музыки и посвящена общечеловеческим ценностям: любви, вере, единству. Мы уверены, что зрители во всем мире воспримут ее как яркое музыкальное выступление, а не как политическое заявление", - сказал он, отвечая на вопрос, почему песня от России была выбрана не путем проведения национального конкурса и справедливы ли такие замечания.

"Интервидение" - это конкурс, где культура стоит на первом месте", - подчеркнул Алимов.

