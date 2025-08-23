Военнослужащий с позывным Спартак рассказал, что защищал Родину, как приказал Верховный главнокомандующий

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Бойцы СВО - участники Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" гордятся возможностью показать всему миру доблесть российских десантников в год 80-летия Победы и 95-летия Воздушно-десантных войск РФ. Об этом рассказал ТАСС военнослужащий Сводного оркестра Воздушно-десантных войск РФ с позывным Спартак.

"Я выполнял задачи в ходе СВО, защищал свою Родину, как приказал Верховный главнокомандующий. Участие в "Спасской башне" - большая гордость для меня и моей семьи. Тем более, что в этом году отмечается 80-летие Победы и 95-летие Воздушно-десантных войск. Когда мы выступаем, в груди горит огонек, и я понимаю, что весь мир на нас смотрит и говорит: ничего себе, вот это десантура", - сказал военнослужащий.

XVII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проходит с 22 по 31 августа на Красной площади в Москве. В мероприятии принимают свыше 1500 музыкантов.