Все началось, когда однажды роман "Империя ангелов" перевел на русский язык сотрудник посольства Франции в Москве, отметил писатель-фантаст и философ

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Французский писатель-фантаст и философ Бернар Вербер отметил вклад работника посольства Франции в Москве в зарождение своего сотрудничества с российскими издательствами. Об этом автор сообщил в интервью ТАСС.

"Все началось, когда однажды роман "Империя ангелов" перевел на русский язык сотрудник посольства Франции в Москве. В то время он боролся с раком - книга помогла ему справиться с болезнью. Когда он выздоровел, подготовил перевод и выложил его в интернет. Роман быстро обрел популярность", - рассказывает писатель.

Вербер добавляет, что впоследствии права на книгу приобрело одно российское издательство. Тогда, по словам автора, "успех стал еще более очевидным": было продано свыше 2 млн экземпляров "Империи ангелов". "Думаю, что тема произведения близка российской молодежи: ребята находятся в вечном поиске духовного, в поиске ориентиров и новых горизонтов", - заключает он.

Бернару Верберу 63 года. Сегодня на его счету более 20 книг, наиболее популярные среди которых: "Муравьи", "Танатонавты", "Империя ангелов", трилогия "Мы, боги" и "Смех циклопа". Творчество писателя находится на стыке научной фантастики и философии. В России Вербер издается уже порядка двух десятков лет.