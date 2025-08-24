В Москве стартовала деловая программа Международной недели кино

Участников ждут показы отечественных и зарубежных лент, автограф-сессии, творческие встречи и аукцион кинореквизита

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Деловая программа Московской международной недели кино открылась в воскресенье на кинозаводе "Москино" на Рязанском проспекте, передает корреспондент ТАСС.

"Поздравляю с началом второй Международной московской недели кино, она для нас в первую очередь является деловым мероприятием, хотя и ориентируется, в том числе и на B2C рынок. Хотелось бы сказать <...>, как менялась доля российских релизов на рынке, начиная с 2019 года: 2022 был определенным рубежом для всей киноиндустрии <...>. Если в 2019 году в кинотеатрах было лишь 22% наших кинокартин, то в 2024 году осталось лишь 18% зарубежных, а 82% - это именно российские релизы", - сказал в ходе открытия деловой программы руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Он добавил, что интерес российских зрителей к отечественным лентам также растет.

"Учитывая этот спрос, учитывая динамику, которую мы наблюдаем и по московским кинопродюсерским компаниям, кинопрокатным компаниям, мы видим почти двукратный рост, в 2024 году к 2022 году, по прибыли больше, чем даже в два раза. Этот спрос должен породить определенное предложение от вас, тех, кто здесь, в этом зале, представителей индустрии, и для этого должно сработать несколько факторов, которые сегодня на сессии мы обсудим", - отметил Фурсин.

Он добавил, что власти столицы уделяют большое внимание развитию инфраструктуры для кинопроизводства. В частности, на кинозаводе "Москино" было создана студия виртуального кинопродакшена, а в начале 2026 года здесь появится павильон для водных киносьемок. Также в городе создана киноплатформа "Москино" - цифровой сервис для организации кино-, теле- и видеосъемок на территории Москвы. Кроме того, она предоставляет доступ к крупнейшим киностудиям, реквизиту, костюмам и мерам поддержки.

Десятки культурных площадок по всей столице, среди которых кинотеатры, кинопарк "Москино" и Парк Горького, принимут вторую Московскую международную неделю кино, которая открылась 23 августа. Посетителей ждут показы отечественных и зарубежных лент, автограф-сессии, творческие встречи и аукцион кинореквизита. Деловая программа соберет экспертов индустрии из 21 страны, среди которых Китай, Индия, Бразилия, Египет, Турция. ТАСС - генеральный информационный партнер Московской международной недели кино.