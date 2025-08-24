ИИ не способен заменить человека в создании настоящего искусства, уверен режиссер

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Американский кинорежиссер и сценарист Вуди Аллен выразил мнение, что безошибочность искусственного интеллекта является его недостатком. Такое мнение режиссер озвучил в ходе сессии "Легенды мирового кинематографа" в рамках Московской международной недели кино, передает корреспондент ТАСС.

"Я очень скептически к этому отношусь <…> Я не думаю, что [у искусственного интеллекта] когда-нибудь получится что-то подобное тому, что написали Теннесси Уильямс, Юджин О'Нил или [Федор] Достоевский, потому что то, что они делают, также включает в себя их слабые стороны и ошибки, а я не думаю, что машина допустит какие-либо ошибки. Она будет, в определенном смысле, безжизненной", - сказал Аллен.

Он подчеркнул, что, хотя ИИ может быть полезен в деловой переписке или составлении учебных программ, он не способен заменить человека в создании настоящего искусства.

"Всегда нужен человеческий подход, чтобы по-настоящему ощутить эмоциональную связь, которую вы испытываете, глядя на великое произведение искусства", - подчеркнул Аллен.

В ходе встречи модератор сессии Федор Бондарчук упомянул, что, готовясь к диалогу с Алленом, попросил чат-бот написать сцену из фильма в стиле режиссера. По словам Бондарчука, несколько реплик ему понравились, и это его "страшно напугало". Аллен в ответ на это отметил, что искусственный интеллект может работать с уже существующими данными, но не проживал ту жизнь, которую прожил художник.

"Искусственный интеллект должен быть снабжен сценариями, которые я написал изначально. Если бы я их не написал, он не стал бы, не смог бы их написать. Искусственный интеллект не рос в течение многих лет в моей семье, с моим отцом и матерью, моей сестрой, моими друзьями", - подчеркнул он. По его мнению, ИИ может продвинуться лишь настолько, насколько ему поможет сам художник.

Вуди Аллен (при рождении - Аллан Стюарт Конигсберг) - американский кинорежиссер, актер-комик, сценарист, джазовый кларнетист, четырехкратный обладатель премии "Оскар", писатель, автор многочисленных рассказов и пьес. Родился 30 ноября 1935 года в Нью-Йорке, США. Аллен считается создателем жанра "интеллектуальной комедии", в котором серьезность тем, затрагиваемых автором и персонажами, уживается с насмешливой, иронической формой. В числе его киноработ, которых насчитывается более 50, - "Любовь и смерть", "Энни Холл", "Манхэттен", "Ханна и ее сестры", "Полночь в Париже".

С 23 по 27 августа в столице во второй раз пройдет Московская международная неделя кино. Посетителей ждут кинопоказы, автограф-сессии, творческие встречи и аукцион кинореквизита. Деловая программа соберет экспертов индустрии из 21 страны, среди которых Китай, Индия, Бразилия, Египет, Турция.

