Марк Дакаскос назвал Москву одним из своих любимых городов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Американский актер Марк Дакаскос, прибывший в РФ для участия в Московской международной неделе кино, назвал Россию прекрасной страной, а Москву - одним из своих любимых городов. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.

"Я думаю, что у Москвы огромный потенциал. [Россия] - прекрасная страна, а Москва - прекрасный город. Один из моих любимых - очень зеленый, [здесь прекрасная] архитектура и люди, по моему опыту, открытые, душевные, очень хорошо понимают жизнь", - сказал Дакаскос.

С 23 по 27 августа в столице во второй раз проходит Московская международная неделя кино. Посетителей ждут кинопоказы, автограф-сессии, творческие встречи и аукцион кинореквизита. Деловая программа соберет экспертов индустрии из 21 страны, среди которых Китай, Индия, Бразилия, Египет, Турция.

