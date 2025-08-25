Выставку Музея Победы о Потсдамской конференции посетили более 100 тыс. человек

На ней были представлены архивные документы о подготовке и проведении конференции, рассекреченные к 80-летию переговоров

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Свыше 100 тыс. человек посетили выставку "Потсдам. Июль 1945" в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе музея. Она работала с 15 июля по 24 августа 2025 года.

"Выставка открылась в преддверии 80-летия Потсдамской конференции, которая проходила с 17 июля по 2 августа 1945 года. На этой встрече "большой тройки" были не только определены новые границы стран Европы и дальнейшая судьба Германии, но и выработана программа послевоенного мирового устройства. Представленные материалы из фондов музея подробно рассказали обо всех этапах встречи лидеров трех стран антигитлеровской коалиции", - поделились в Музее Победы.

Как сообщили организаторы, на выставке были представлены переданные Музею Победы Главным управлением Генштаба Вооруженных сил РФ архивные документы о подготовке и проведении Потсдамской конференции, рассекреченные к 80-летию переговоров.

Кроме того, в витринах посетители могли увидеть скульптуру Иосифа Сталина и бюст Уинстона Черчилля, а также награды, оружие, листовки, плакаты, газетные публикации и фотографии советской делегации в Потсдаме и лидеров трех стран, в числе которых снимки советского фотокорреспондента Евгения Халдея "Большая тройка" и "Потсдам".

На выставке были представлены подлинные экспонаты, такие как протокол и коммюнике конференции, а также план репараций и послевоенного восстановления германской экономики. Дополняли экспозицию личные вещи участников конференции: дипломатический портфель посла СССР в США Андрея Громыко, папка с докладом и наручные часы маршала авиации Федора Фалалеева, а также служебный пропуск старшего помощника наркома иностранных дел Бориса Подцероба.

