Партию Балерины исполнят Виктория Мокроусова и Мара Тудосе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Новая версия балета Бориса Эйфмана "Красная Жизель" будет впервые показана во вторник на сцене Александринского театра. Партию Балерины в ходе трех премьерных показов исполнят ведущие солистки театра - Виктория Мокроусова и Мара Тудосе, сообщила пресс-служба Академического театра балета Эйфмана.

"Мы покажем не просто восстановленный спектакль, а абсолютно оригинальный, новый балет на уже ранее исследованную мною тему", - приводит пресс-служба слова хореографа. Он напоминает, что спектакль посвящен одной из величайших балерин XX века Ольге Спесивцевой, чья карьера после эмиграции из революционной России обернулась личной трагедией - 20 лет она провела в клинике для душевнобольных под Нью-Йорком. Однако, отмечает Эйфман, его балет - "не иллюстрация биографии Спесивцевой, а попытка обобщить ее судьбу и судьбы многих талантов, вынужденных покинуть Россию".

Спектакль, воплотивший трагедию обладательницы дара перед ударами рока, создан на музыку Петра Чайковского, Альфреда Шнитке и Жоржа Бизе. В ходе работы над новой версией усовершенствованию подверглось художественное оформление и световое решение знаменитой первоначальной постановки 1997 года. В своем модернизированном виде декорации и костюмы Вячеслава Окунева, а также световое решение Глеба Фильштинского и Бориса Эйфмана отражают выразительные возможности современного сценического искусства.

За годы сценической жизни первоначальный вариант "Красной Жизели" был показан на гастролях в США, Канаде, Великобритании, Италии, Испании, Германии, Польше, Швейцарии, Японии, Китае, Израиле и многих других странах.

Почетный гражданин Санкт-Петербурга, народный артист России Борис Эйфман - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", обладатель театральных премий "Триумф", "Бенуа танца", "Золотая маска", "Золотой софит". Многие спектакли в его обширном наследии созданы на сюжеты мировой литературной классики - от Уильяма Шекспира до Федора Достоевского. Основанный хореографом в 1977 году Театр балета известен в десятках стран Европы, Азии и Америки.