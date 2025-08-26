Он будет доступен на всех музыкальных стриминговых сервисах

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Музыкальный альбом "Высоцкий. Высота", в который войдут песни Владимира Высоцкого с обновленными аранжировками и отреставрированным с помощью искусственного интеллекта голосом артиста, будет представлен 2 октября. Об этом ТАСС сообщили в компании "Цифровые легенды".

"2 октября 2025 года компания "Цифровые легенды" презентует музыкальный альбом Владимира Высоцкого "Высоцкий. Высота", приуроченный к премьере одноименного шоу цифровых аватаров, которая состоится 24 октября в московской "Live Арена", - сообщили в компании.

В создании альбома приняли участие известные российские музыканты и аранжировщики, новое звучание песням Высоцкого придали Антон Беляев, Андрей Тимонин и Павел Дугин. В компании "Цифровые легенды" отметили, что ключевой особенностью альбома стало то, что песни будут исполнены как голосом самого Высоцкого, отреставрированным при помощи искусственного интеллекта для современного качества звучания, так и известными современными исполнителями. "В их числе - Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Леонид Агутин и Сергей Безруков", - пояснили в компании.

Также в записи альбома принял участие оркестр Гараняна, с которым Высоцкий неоднократно сотрудничал. В него вошли 15 песен, среди которых - "Я не люблю", "Охота на волков", "На Большом Каретном", "Здесь лапы у елей" и "Кони привередливые". "При подготовке альбома мы отнеслись к наследию Владимира Семеновича с тем же трепетом, с каким реставраторы относятся к полотнам великих мастеров. Благодаря альбому поклонники вновь услышат голос Высоцкого в идеальном качестве. Это не просто переиздание классики, речь о возрождении наследия для нового поколения", - сказал генеральный продюсер шоу "Высоцкий. Высота", генеральный директор компании "Цифровые легенды" Александр Мамонов.

Альбом будет доступен на всех музыкальных стриминговых сервисах, а также будет выпущен лимитированным тиражом на виниле. Выпуск альбома приурочен к премьере музыкального шоу "Высоцкий. Высота", которая состоится 24 октября. Высоцкий "выступит" на сцене "Live Арены" в Москве в виде цифрового аватара.