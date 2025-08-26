Елена Атлагич отметила, что коллектив впервые посетил Россию в рамках фестиваля

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Участие оркестра полиции Министерства внутренних дел Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) в Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" на Красной площади упрочит дружеские отношения между странами. Такое мнение в интервью ТАСС высказала художественный руководитель коллектива Елена Атлагич.

"Представители нашей страны относятся к России и россиянам не просто как к друзьям, а как к своим родственникам. Мы считаем, что добрые и уважительные взаимоотношения между Россией и Республикой Сербской - большая привилегия. Русские люди для нас - это братья и сестры, между нашими странами ощущается глубинная связь. Более того, когда мы только прилетели в Россию, то еще с трапа самолета чувствовали себя так, будто бы находимся дома. Надеемся, что этот визит поможет нашим странам упрочить дружеские отношения и расширить культурные связи", - сказала Атлагич.

Она отметила, что коллектив впервые посетил Россию в рамках фестиваля. "Невозможно описать словами эмоции, которые мы испытали, получив приглашение от организаторов мероприятия. "Спасская башня" - очень престижный фестиваль, в котором в различные годы принимали участие ведущие мировые оркестры. Нам уже доводилось выступать за рубежом, но этот фестиваль - один из самых сложных и масштабных. Участвовать в нем - большая честь для нашего оркестра. Надеемся, что нам удастся представить свою страну в хорошем свете", - подчеркнула Атлагич.

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в 2025 году проводится в 17-й раз. Мероприятие проходит на Красной площади с 22 по 31 августа.