Список произведений патриотической направленности, рекомендованных для внеклассного чтения, следует пополнить книгами Максима Бахарева, Сергея Лобанова и Анны Ревякиной, считает писатель

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Перечень произведений патриотической направленности, созданных современными писателями и рекомендованных для внеклассного чтения, следует пополнить книгами Максима Бахарева, Сергея Лобанова и Анны Ревякиной. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился писатель Олег Рой.

"Послушайте, я бы хотел видеть в программе абсолютно точно Сергея Лобанова. И еще Макса Бахарева - Героя России. Сейчас он написал совершенно потрясающий роман о войне. А также [Анну] Ревякину. Это обязательно", - сказал собеседник агентства.

Список литературных произведений патриотической направленности, созданных современными авторами для внеклассного чтения, был сформирован по поручению президента России Владимира Путина. В него вошли 75 произведений.

Этот перечень включает работы, направленные на патриотическое воспитание учащихся. Литература разделена по возрастным группам: начальная школа (1-4-е классы), основная школа (5-9-е классы) и старшая школа (10-11-е классы). Произведения также сгруппированы по тематическим разделам: "О родной земле", "Великая Отечественная война. Историческая память и традиции", "О великих людях России", "Полководцы Святой Руси", "На страже русской земли" и "Zа наших".