Ему было 48 лет

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Актер театра, кино и телевидения Алексей Аптовцев, известный ролями в сериалах "Кремлевские курсанты" и "Метод Фрейда", умер на 49-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель театра "ФЭСТ", где служил Аптовцев, Игорь Шаповалов.

"Да, [это правда], одну неделю он не дожил до своего 50-летия. Мы собирались всем театром приехать к нему 2 сентября", - сказал Шаповалов.

Аптовцев родился 2 сентября 1975 года в Москве. Окончил Театральное училище имени Щукина, работал в Театре драмы и комедии "ФЭСТ". Также известен по озвучке видеоигр, таких как "Ведьмак", Call of Duty.