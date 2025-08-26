По словам композитора, проект может быть реализован в течение ближайших лет

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Народный артист России, продюсер и композитор Игорь Матвиенко планирует построить концертный зал в своей "Музыкальной академии". Об этом сообщил артист ТАСС.

"Планируем еще раз показать этно-оперу "Князь Владимир" в Москве. Но пока трудно загадывать: сначала проведем гастроли, потом посмотрим. Глобальная идея - построить концертный зал, где закрепим эту оперу. Так нужна своя труппа, свой театр, чтобы показывать регулярно", - рассказал он.

По словам композитора, проект может быть реализован в течение ближайших лет. "Сроком, я ставлю, 2-4 года, ориентир - к моему 70-летию, 6 февраля 2030 года", - добавил продюсер.

Сюжет этно-оперы

Постановка рассказывает о жизни князя Владимира до крещения Руси. Готовя поход с войском викингов и воеводой Федором, князь связывается с Ганградом, который обещает помочь Владимиру. На самом же деле он оказывается верховным богом скандинавской мифологии Одином. Новый союзник князя пытается занять его место, но хочет сделать это чужими руками.

Пройдя через предательство, трудности и потери, князь приходит к свету, обращаясь к Богу, христианству, которые его исцелили. В опере зрителям представили огромное разнообразие не только в визуальной составляющей, но и в музыке: от лиричных древнеисландских мотивов до рок-музыки. Завершается этно-опера сценой крещения Руси. Князь Владимир прогоняет Одина, но слова верховного бога о том, что он еще вернется, оставили конец открытым.