Мероприятие состоится 23 и 24 сентября

МОСКВА, 26 августа /ТАСС/. Мировая премьера проекта "Планида" состоится на сцене Государственного академического Малого театра России 23 и 24 сентября 2025 года, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "MuzArts".

"Проект компании "MuzArts" состоит из 3-х одноактных балетов: "Франческа да Римини", "Нерв", "Русский характер", который соединит в себе классику и новаторство, международный опыт и русскую самобытность", - говорится в сообщении.

Первая часть триптиха, одноактный балет "Русский характер", создана на основе произведения Алексея Толстого хореографом Павлом Глуховым. Музыку к балету написал Айдар Гайнуллин, который впервые выступит как композитор и солист. Спектакль будет сопровождаться камерным оркестром. В постановке участвуют артисты балета Большого театра Екатерина Крысанова, Денис Савин, Анастасия Сташкевич, Елизавета Кокорева, Алексей Путинцев, Георгий Гусев, а также приглашенный артист Ильдар Гайнутдинов.

"Произведение Алексея Толстого необычно для балета. Но мы рискнули взять эту неожиданную историю за основу танцевального спектакля. Балетный театр многое может рассказать без слов: в этом проекте с помощью танца мы будем говорить об отношениях между людьми во время войны", - поделился генеральный продюсер "MuzArts" Юрий Баранов.

Зрителей также ждет балет "Франческа да Римини" на музыку Чайковского в постановке Юрия Посохова. "История героини, увековеченная в поэме Данте "Божественная комедия", имеет долгую и богатую родословную в мире искусства. Балет рассказывает о любви Франчески и Паоло, их трагической гибели", - подчеркивают в пресс-службе. Расскажут эту историю прима-балерины Большого театра Елизавета Кокорева/Анастасия Сташкевич, а также Алексей Путинцев/Ильдар Гайнутдинов и премьер Большого театра Егор Геращенко. Затем гостей ожидает постановка молодого российского хореографа Анны Щеклеиной "Нерв", рассказывающая о том, как ломаются прежние способы коммуникации между людьми.

"Балетный проект "Планида" посвящен художественному осмыслению человеческой жизни с ее поисками, сомнениями, переживаниями и мимолетным счастьем. Все три балета объединяет тема любви, а сострадание, милосердие, единство духа выйдут здесь на первый план", - заключили организаторы.