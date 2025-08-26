Тейлор Свифт объявила о помолвке с футболистом Трэвисом Келси

Как написала певица в соцсетях, "твои учителя английского и физкультуры" решили пожениться

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Американская певица Тейлор Свифт сообщила о намерении вступить в брак с игроком в американский футбол Трэвисом Келси, выступающим за "Канзас-Сити".

"Твои учителя английского и физкультуры решили пожениться", - написала Свифт в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Трэвис Кэлси всю жизнь выступает за команду "Канзас-Сити", в составе которой он стал трехкратным победителем Супербоула (финального матча североамериканской Национальной футбольной лиги, NFL).

За свою карьеру Тейлор Свифт получила 14 наград Grammy и стала лучшей исполнительницей XXI века по версии музыкального журнала Billboard. В 2024 году певица побила 18 рекордов по посещаемости в мировом турне "The Eras Tour", в ходе которого Свифт дала 149 концертов за полтора года.