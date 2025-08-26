Народный артист назвал людей самым лучшим украшением Казани

КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Народный артист России Юрий Антонов выступил на закрытии международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Казани, передает корреспондент ТАСС.

Он исполнил песни "Мечта сбывается", "От печали до радости" и "Я вспоминаю". "Красота неописуемая, ваш город - замечательный город. Но самое лучшее украшение вашего города - это люди", - сказал Антонов со сцены.

Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что Антонов был якобы госпитализирован перед выступлением на "Новой волне" в Казани. Сам артист в беседе с ТАСС эту информацию опроверг, отметив, что чувствует себя хорошо. В пресс-службе "Новой волны" агентству сообщили, что Антонов не смог выступить на гала-концерте конкурса по техническим причинам, не зависящим от его здоровья.