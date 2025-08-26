Щеголев поддержал создание в Курской области филиала национального музея музыки

Также в регионе планируют открыть центр паломнического притяжения федерального уровня

КУРСК, 26 августа. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев поддержал идею создания в Фатеже Курской области филиала Российского национального музея музыки и паломнического центра федерального уровня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

Щеголев во вторник побывал в Курской области с рабочим визитом.

"Жемчужина и культурное достояние нашего региона - единственный в стране музей, посвященный великому композитору Георгию Васильевичу Свиридову. В этом здании автор известных на весь мир композиций "Время, вперед!" и "Метель" появился на свет и прожил до четырех лет. <…> Игорь Олегович [Щеголев] разделяет наше мнение о том, что в музее не хватает музыки Георгия Васильевича, и поддержал идею о создании филиала национального музея музыки - первого такого в регионе", - написал Хинштейн.

Он добавил, что нашли поддержку Щеголева и планы по созданию "центра паломнического притяжения федерального уровня" при архиерейском подворье в честь святителя Луки.

О планах открыть филиал федерального музея в доме-музее Георгия Свиридова в Фатеже Хинштейн уже рассказывал 4 июля, по итогам визита в регион министра культуры РФ Ольги Любимовой. Ранее, в январе врио губернатора обсудил данный вопрос с гендиректором Российского национального музея музыки, президентом Ассоциации музыкальных музеев Михаилом Брызгаловым. В другое здание предстоит перевести располагающуюся в одном доме с музеем детскую школу искусств, на федеральной автодороге на подъезде к Фатежу должны появиться информационные указатели.

Подворье, образованное на месте старой районной больницы в 2013 году, Хинштейн посещал в середине августа. В здании, где в 1907-1908 годах работал будущий святитель Лука (архиепископ Симферопольский и Крымский, известный ученый-богослов, а в миру - Валентин Войно-Ясенецкий, врач, исследователь в области анестезиологии и гнойной хирургии), сейчас находится музей. Расширить его и сделать местом паломнического притяжения предполагается за счет соседнего здания, где жил святитель Лука. Оба здания являются объектами культурного наследия.