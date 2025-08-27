Площадь мурала составила более 5 тыс. кв. м

ВЛАДИВОСТОК, 27 августа. /ТАСС/. Звезда мирового стрит-арта - китайский художник, работающий под псевдонимом Nut - к Восточному экономическому форуму (ВЭФ) завершит в центре Владивостока мурал площадью более 5 тыс. кв. м. Монументальное произведение искусства символизирует дружбу России и Китая, сообщает пресс-служба городской администрации.

"На фасаде спорткомплекса "Олимпиец" завершается работа над муралом "На Восток", который символизирует дружбу России и Китая. Его автор - звезда мирового стрит-арта из Китая, работающий под псевдонимом Nut. Площадь арт-объекта составляет более 5 тыс. квадратных метров, что делает его самым большим муралом в рамках фестиваля "Лица городов", который сейчас проходит во Владивостоке", - говорится в сообщении.

Nut работает в уникальной "фарфоровой технике". Вместе с ним над созданием монументального полотна трудятся шесть его коллег: Гу Ю, Луо Зонджи, Ши, Ванг Жаоянг, Лью Зейджа и Ке Южен. Как рассказал автор, центральными образами мурала стали китайский дракон, олицетворяющий мудрость и силу, и грациозный амурский тигр - гордость и символ Дальнего Востока.

"Это не просто изображение двух национальных символов. Это метафора, отражающая одновременно прочность и хрупкость международных отношений. Подобно фарфору, эти отношения требуют бережного и внимательного отношения, но при этом остаются непоколебимыми, если выстроены на фундаменте взаимного доверия и глубокого понимания. Это мое послание о мире, сотрудничестве и взаимном уважении между Россией и странами Азии", - разъяснил художник.

Работа над муралом находится в завершающей стадии, ее планируют закончить в течение нескольких ближайших дней. Эскиз в ходе открытого голосования выбрали жители и гости Владивостока. Создание арт-объекта является частью фестиваля "Лица городов". Его организуют фонд поддержки и развития современного искусства "Новые формы" и компания "Городские галереи" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, финансового института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ и городской администрации.

Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланированы 90 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие порядка 6 тыс. человек из 36 стран и территорий.