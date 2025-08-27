Народный артист России назвал будущую премию "очень нужным делом"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Народный артист России Сергей Степанченко считает, что Открытая Евразийская кинопремия "Бриллиантовая бабочка" поможет лучшим фильмам из разных стран дойти до зрителей. Такое мнение он выразил в беседе с ТАСС.

Инициатор и вдохновитель создания Евразийской Академии и кинонаграды - Никита Михалков. Первое награждение пройдет 24 ноября в Москве. Учредители премии стали Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры.

"Замечательная и своевременная идея проводить такие масштабные мероприятия, направленные на признание и популяризацию лучших фильмов, на помощь этим фильмам дойти до российского зрителя", - сказал актер. "К сожалению, - добавил он, - мы не очень хорошо знаем, что снимают наши коллеги из стран, которые сегодня идут своим путем развития".

Степанченко убежден, что интерес к кинематографу разных стран огромный. "Кинопремия поможет удовлетворить этот интерес, - считает артист. - Впечатляет масштаб задуманного, впечатляет призовой фонд, который позволит победителям сразу же начинать снимать следующее прекрасное кино".

Артист назвал будущую премию "очень нужным делом". Он полностью поддерживает "появление на свет нового, полного радости и фантастических потрясений праздника кино".

О премии

Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась 22 апреля на сцене Мастерской "12" Никиты Михалкова. "Лучший фильм" получит сумму равную эквиваленту одного миллиона долларов, и каждая следующая номинация - $250 тыс.

Главная награда премии - инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, - будет присуждена победителям в 12 номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший художник", "Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство", "Приз за вклад в мировой кинематограф".