В России создали мобильную игру с героями "Ну, погоди!" и "Смешариков"

Запуск приложения приурочили к началу нового учебного года

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. "Союзмультфильм" и группа компаний "Рики" создали мобильную мини-игру "Битва роботов", героями которой стали Заяц-робот из "Ну, погоди!" и Железная няня из "Смешариков". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе студии.

"Киностудия "Союзмультфильм" и группа компаний "Рики" представили мобильную мини-игру "Битва роботов". Героями проекта стали анимационные андроид-персонажи двух легендарных мультвселенных: Заяц-робот из "Ну, погоди!" и Железная няня из "Смешариков". Запуск приложения приурочен к началу нового учебного года", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в студии, объединившая культовых роботов игра в жанре файтинг рассчитана как на взрослую, так и на детскую аудиторию. "Атака происходит путем многократного нажатия на противника с целью уменьшить его запас энергии", - рассказали в пресс-службе.

Игра стилизована под Mortal Kombat и другие классические файтинги, а способности героев, фирменные удары и визуальный ряд наполнены отсылками к мультвселенным "Ну, погоди!" и "Смешариков". Игра доступна в Mini Apps Telegram.