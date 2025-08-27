Экспозицию покажут на площадке общеобразовательной школы №1

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Планшетная выставка Музея Победы "Дальневосточный финал. Окончание Второй мировой войны" откроется 6 сентября в городе Торревьеха в Испании. Ее покажут на площадке общеобразовательной школы №1, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"После капитуляции Германии последним очагом Второй мировой войны оставался Азиатско-Тихоокеанский регион, где агрессором выступала милитаристская Япония, оккупировавшая половину Дальнего Востока. <…> Благодаря накопленному военному опыту и стратегическому искусству военачальников, боевые действия Красной Армии на Дальнем Востоке завершились в кратчайшие сроки - 2 сентября 1945 - капитуляцией Японии", - отметили в Музее Победы.

Экспозиция познакомит с более чем 120 раритетов из фондов Музея Победы. Среди них фотографии, документы, плакаты, рисунки, повествующие о завершающем этапе Второй мировой войны. На изображениях представлены как военачальники, так и простые бойцы, которые вели военные действия на Дальнем Востоке, а исторические документы расскажут о ходе Курильской десантной операции, о Южно-Сахалинской, Хингано-Мукденской и Харбино-Гиринской наступательных операциях.

Выставочные панели дополнят QR-кодами, благодаря которым можно увидеть редкие кадры кинохроники. Фронтовые кинооператоры запечатлели сражения во время Маньчжурской операции, освобождение Курил и Северной Кореи. В коллекцию также включены моменты подписания акта о капитуляции Японии на борту линкора "Миссури".

Экспозиция также представляет коллекцию графики художников-грековцев - Павла Кирпичева, Федора Усыпенко, Дмитрия Пяткина, Ярослава Титова и Василия Арлашина. Все они сопровождали советские войска на Дальнем Востоке в августе 1945 года и создали серии зарисовок. Их работы иллюстрируют не только поражение японских вооруженных сил, но также показывают советских и японских солдат, местных жителей и природу региона.

Посетить выставочный проект можно будет до 20 сентября 2025 года. ТАСС - генеральный информационный партнер Музея Победы.