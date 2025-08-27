Участие в международном музыкальном конкурсе подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Кенийская исполнительница Санайпей Танде представит свою страну на международном музыкальном конкурсе "Интервидение". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе конкурса.

"Еще одна страна назвала своего участника международного музыкального конкурса "Интервидение": от Кении будет выступать известная на родине певица, ведущая, актриса Санайпей Танде. Санайпей родилась в марте 1985 года и сначала не планировала связывать свою судьбу с музыкой. После школы она поступила в Кенийский медицинский институт, чтобы стать врачом. Однако в 2004 году семья уговорила девушку принять участие в конкурсе по поиску талантов Coca-Cola Popstars", - рассказали в пресс-службе.

