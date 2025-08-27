Музей Победы представит праздничную программу ко Дню знаний

Посетители смогут разучить на мастер-классах популярные танцы середины прошлого века, спеть песни о школе, дружбе и учебе в караоке, принять участие в викторинах про школу, сыграть в традиционную русскую игру "городки" и другие игры

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Музей Победы подготовил специальную программу в преддверии Дня знаний, которая пройдет 30 и 31 августа на Поклонной горе в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе музея. Юные москвичи и гости столицы смогут погрузиться в атмосферу 1940-х и узнать о жизни своих ровесников в те годы.

"Накануне Дня знаний ребята и их родители смогут разучить на мастер-классах популярные танцы середины прошлого века, спеть любимые песни о школе, дружбе и учебе в караоке, принять участие в викторинах про школу, сыграть в традиционную русскую игру "городки", в шахматы и другие игры. На "Площади мастеров" реконструкторы в исторических костюмах расскажут о востребованных профессиях тех лет", - говорится в сообщении.

Гостей мероприятия 30 августа на "Фронтовой агитбригаде" ожидают выступления коллективов "Музыкальная дорожка", "Нейна", "Мультикейс" и музыкального театра "На Поклонке". Они исполнят популярные детские песни. На главной сцене Музея "Г.О.Р.А." выступят ученики школы искусств певицы МакSим и вокально-эстрадный коллектив "Коломбина". 31 августа у "полуторки" пройдет концерт "Когда мои друзья со мной" от Центра творчества "Льдинка", а в филиале музея на Поклонной горе состоится Фестиваль детского и юношеского творчества "Первый звонок". Музыкальную программу также можно будет увидеть в колоннаде Музея Победы.

В выходные также пройдет квест "Вперед, к Победе!", где участники, получив "красноармейскую книжку", смогут собирать штампы за выполненные задания и обменивать их на призы. Также будет возможность попробовать солдатскую кашу. На площадке "Поступи! Учись! Побеждай!" старшеклассники узнают о современных военных профессиях и условиях поступления в московские военные вузы.

Вокруг Музея Победы будут работать 80 интерактивных площадок с исторической реконструкцией 1940-х годов, включая экскурсии, мастер-классы и спортивные соревнования. Гостям предложат интерактивные активности, такие как "Что у солдата в вещмешке?", "Письмо Защитнику Отечества", сборка АК-74 и полоса препятствий на площадке "Курс молодого бойца".

Мероприятие состоится в рамках бесплатной программы семейного отдыха "Парк Победы. Главный патриотический" при поддержке правительства Москвы. ТАСС - генеральный информационный партнер Музея Победы.