Будущий сезон станет для маяковцев 103-м по счету

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Московский академический театр имени Владимира Маяковского объявил о творческих планах до 2027 года. Латвийский режиссер Владислав Наставшев поставит оперетту австрийского композитора Иоганна Штрауса "Летучая мышь", передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия сезона 2025/2026.

Сбор труппы состоялся в среду, 27 августа, в фойе театра. С приветственной речью перед коллективом выступил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин. "Театр Маяковского входит в топ-5 наших театров по посещаемости. Благодарим вас за то, что держите такую планку, это большая ответственность. Желаю новых творческих идей, успехов, ведите свою команду к лучшим результатам!", - сказал он.

О новых спектаклях и гастрольных планах рассказали художественный руководитель театра Егор Перегудов и директор Екатерина Лапшина. Будущий сезон станет для маяковцев 103-м по счету. Он открывается уже сегодня - спектаклями "Истории" в постановке Перегудова и "Маяковка +Бутусовцы. Итоги" (режиссеры Александр Цереня, Егор Ковалев, Иван Орлов). Их покажут на Исторической и Малой сценах соответственно.

"Уже звучали шутки про то, что Театр Маяковского превращается в Театр Мюзикловского, - что ж, мы двигаемся дальше. Один из самых ярких режиссеров современности, Владислав Наставшев, - вы могли видеть его "Повесть о Сонечке" или "Идиота" в Театре Вахтангова - предложил хулиганскую затею. Это "Летучая мышь" Иоганна Штрауса. Главное - режиссер придумал такой ход, который сделает эту постановку возможной именно для драматического театра", - отметил Перегудов. Планируется, что спектакль откроет сезон 2026/2027.

Чехов, Толстой, Достоевский и другие

Первой премьерой нынешнего сезона станет работа самого художественного руководителя - "Сны моего отца 2.0". В 2021 году, еще до назначения на должность худрука в Театр Маяковского, Перегудов поставил "Сны моего отца" в Российском академическом молодежном театре (РАМТ). В новой версии он объединит произведения из сборников рассказов "Праздники" и "Ягоды" с поздними работами современного писателя Романа Михайлова, демонстрируя оригинальные сценические решения. Премьерные показы состоятся 13, 14 сентября и 9 октября на Основной сцене театра.

Кроме того, 2 и 3 октября на Основной сцене также пройдет премьера постановки Дениса Хусниярова "Скучная история" - это вторая работа режиссера в стенах Театра Маяковского. В основе спектакля лежит одноименная повесть Антона Чехова. Показ приурочен к 165-летию со дня рождения писателя. "Художником выступает Семен Пастух - перед нами предстанет очень красивое пространство. Кажется, уже вчера выставлялись декорации, я их видел. Думаю, это будет очень интересная работа, которую, уверен, наши зрители ждут с нетерпением", - обратил внимание Перегудов.

Еще одна премьера Основной сцены, вторая работа худрука, - спектакль "Каренина. Том второй" по роману Льва Толстого "Анна Каренина". Она намечена на апрель 2026 года. "В чем тут затея? Мы начнем довольно резко - со второго тома. В череде встреч, балов и скачек все забывают о том, что основная трагедия романа вообще-то развивается как раз во второй части, которая всегда остается в тени - в кино, театре, даже в наших мыслях, - поделился режиссер. - На мой взгляд, незаслуженно".

В январе 2027 года на Основной сцене Евгений Закиров представит театральную интерпретацию романа Федора Достоевского "Преступление и наказание". "На Сцене на Сретенке Евгений поставил замечательную чеховскую "Палату №6" и шиллеровских "Разбойников". Закиров - молодой режиссер, но он серьезен, глубок, вдумчив, на редкость подробен. Долго репетирует. Нам интересно, как такая молодежь будет трактовать творчество Достоевского, интересно, как к этому подключатся артисты", - констатировал Перегудов.

Сцена на Сретенке

Пройдут премьеры и на Сцене на Сретенке. Так, в июне 2026 года Саша Золотовицкий планирует выпустить спектакль "Типа я" по одноименной повести Ислама Ханипаева. По словам художественного руководителя, эта работа продолжит линию постановок для подростков - сегодня в Театре Маяковского они особенно востребованы. Как отмечают в издательстве "Альпина.Проза", под маркой которого вышла книга Ханипаева, произведение написано от лица восьмилетнего мальчика - это история о взрослении и преодолении трудностей.

На сентябрь 2026 года намечена премьера постановки "Гроза" по одноименной пьесе Александра Островского, которого, заметил Перегудов, в репертуаре Театра Маяковского сейчас не хватает. Режиссером спектакля выступает Егор Ковалев - выпускник мастерской Юрия Бутусова. Сам худрук поставит на Сцене на Сретенке "Сезон отравленных плодов" по роману Веры Богдановой: он повествует о проблемах поколения миллениалов. Интересно, что специально для постановки были написаны сцены продолжения книги.

Малая сцена

10 октября и 10 ноября 2025 года на Малой сцене Театра Маяковского состоится премьера работы "Ося. Иосиф. Joseph". Автор инсценировки и режиссер - Олег Сапир. Несмотря на то что спектакль охватывает основные моменты жизненного пути Иосифа Бродского, не следует расценивать его как биографию - это поэтическая интерпретация судьбы писателя, размышления о любви и природе творчества. Кроме того, в числе премьер Малой сцены - "Мир потерянных животных" по одноименному произведению Ноэми Уэбер в режиссуре Ирины Васильевой (декабрь 2025).

Также среди новых спектаклей - "Восьмиклассница" в постановке Дмитрия Крестьянкина и Ивана Куркина (показ ожидается в ноябре 2025 года). Планируется, что до театральной сцены работа будет продемонстрирована в школах в рамках проекта "Театр в школе". На весну 2026 года намечена премьера спектакля "Песчаная учительница" по киносценарию Андрея Платонова. Режиссером выступает Вера Камышникова - заведующая кафедрой сценической речи Российского института театрального искусства - ГИТИС.

Гастрольные планы

В сентябре актерский коллектив спектакля "Все мои сыновья" впервые выступит на сцене Хабаровского краевого театра драмы. В этом же месяце постановка "Новаторы" будет показана в Балашове на IX Всероссийском фестивале "Театральное Прихоперье". В октябре спектакль "Старший сын" представят в Пермском крае, в ноябре - в Ижевске, в апреле 2026-го - в Череповце. В октябре 2025 года в Нижнем Новгороде в рамках XII Российского театрального фестиваля имени М. Горького будет сыграна постановка "Палата №6".

Кроме того, в ноябре 2025-го в Салехарде покажут "Дикарку". В начале 2026 года артистов труппы Театра Маяковского также ждут гастроли в Тобольск - они пройдут в рамках фестиваля "Сибирские сезоны" (постановки "Все мои сыновья" и "Другая сказка"). Как подчеркнул Перегудов, сегодня идут переговоры и о гастролях спектакля "Поиск продолжается" в Норильск. Список городов, заметили представители театра, будет пополняться.