Экспозиция подготовлена музеем совместно с Фондом сохранения и развития творческого наследия Андрея Петрова, Союзом композиторов России и Государственным центральным музеем кино

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российский национальный музей музыки представит выставку "Андрей Петров. Не только кино", посвященную 95-летию со дня рождения народного артиста СССР, композитора Андрея Петрова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

Экспозиция подготовлена музеем совместно с Фондом сохранения и развития творческого наследия Андрея Петрова, Союзом композиторов России и Государственным центральным музеем кино.

"Два года назад с дочерью композитора Ольгой Андреевной Петровой мы открывали выставку "О чем поют герои А. Н. Островского", где была представлена музыкальная рукопись Андрея Петрова к фильму "Жестокий романс" и договорились тогда, что обязательно подробно и обстоятельно расскажем публике о личности этого замечательного композитора", - отметил генеральный директор Музея музыки Михаил Брызгалов.

На выставке будет воссоздан рабочий кабинет Петрова с его личными вещами: письменным прибором, настольной лампой, рукописью оперы "Маяковский начинается", а также наградами. В числе наиболее заметных экспонатов - рукописи ранних сочинений, нотные издания, эскизы художников Валерия Доррера и Энара Стенберга, афиши, фотографии и документы. Гостям также покажут аудио- и видеозаписи спектаклей и кинофильмов с музыкой Петрова, среди которых "Человек-амфибия", "Я шагаю по Москве", "Небеса обетованные", "Забытая мелодия для флейты".

"Выставка "Андрей Петров. Не только кино" - большое событие в череде юбилейных мероприятий, посвященных 95-летию со дня рождения композитора! Миллионы любителей музыки знают Андрея Петрова по его киношлягерам. Но выставка в Музее музыки раскроет многогранность его творчества в самых разных жанрах и приоткроет завесу обычной жизни мастера. Огромное спасибо за это организаторам и кураторам выставки", - подчеркнула дочь композитора, композитор и заслуженный деятель искусств РФ Ольга Петрова.

Андрей Петров родился 2 сентября 1930 года. Автор музыки более чем к ста кинофильмам, в том числе "Внимание, черепаха!", "Я шагаю по Москве", "Берегись автомобиля". Он также создавал балеты, оперы, мюзиклы, оркестровые и камерные сочинения, вокальные циклы и произведения для эстрадного оркестра. Композитор Дмитрий Шостакович называл его обладателем "яркой композиторской индивидуальности" и отмечал его плодотворную работу в разных жанрах.

Андрей Петров умер 15 февраля 2006 года в Санкт-Петербурге.

ТАСС - генеральный информационный партнер Музея музыки.