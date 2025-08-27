В ГМИИ имени А. С. Пушкина открыли выставку "Курс на Север"

Как отметила директор Пушкинского музея Ольга Галактионова, экспозиция исследует геополитический и исторический контексты освоения северных земель

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина представил выставку "Курс на Север", передает корреспондент ТАСС. Экспозиция посвящена художественному осмыслению образа Крайнего Севера и будет доступна к посещению до 12 октября в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков.

"Вы увидите выставку, наполненную невероятной свежестью, ведь проект рассказывает о Севере, об Арктике. Данный проект касается не только нашего прошлого, но и нашего будущего. Это не просто контекст искусства, выставка исследует геополитический и исторический контексты освоения северных земель", - сказала во время торжественного открытия директор Пушкинского музея Ольга Галактионова.

Она дополнила, что выставка "Курс на Север" повествует о том, как разные поколения мастеров пытались понять душу этих загадочных земель, "где природа остается главным творцом, а человек - лишь внимательным наблюдателем". Как подчеркивают в музее, экспозиция стала своеобразным путешествием, "погружая зрителя в мир полярных пейзажей, героических строек и романтики первопроходцев".

Выставка поделена на несколько разделов, где демонстрируются гравюры ученых и путешественников XVIII века. Гости музея увидят произведения Валентина Серова, Александра Маковского, Николая Досекина. Кроме того, публике представили собрание работ Рокуэлла Кента, которое американский художник подарил советскому народу, а также графическую серию, созданную участниками советских арктических экспедиций и полярных строек Виктором Бибиковым и Александром Меркуловым.

"Женщины Севера" представлены в работах Евгении Эвенбах. В выставочных залах ценители также найдут работы современных художников, таких как Эрик Булатов, Алена Кирцова и Нелли Фролова, а также произведения студентов Института народов Севера.

Кроме того, представлен проект "Мангазейский морской ход", в рамках которого в 2023 году был построен традиционный поморский карбас без гвоздей. На этом судне экспедиция повторила маршрут русских первопроходцев XVII века, преодолев 3 тыс. км от Архангельска до Мангазеи, демонстрируя "смелость и мастерство освоителей суровых северных земель".