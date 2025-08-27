Картина La grazia поднимает вопросы морали и совести, связанные с эвтаназией

РИМ, 27 августа. /ТАСС/. 82-й Венецианский кинофестиваль, или Международная выставка искусства, как он официально называется в системе Венецианской биеннале, начался на острове Лидо. На открытии был показан фильм итальянского режиссера, обладателя "Оскара" Паоло Соррентино La grazia ("Помилование" или "Благодать").

В картине, которая участвует в основном конкурсе, затрагиваются вопросы морали и совести, связанные с эвтаназией. Как пишет агентство ANSA, Соррентино чередует гротескные и ироничные сцены с трогательными и глубокими моментами. Автор сериала о "Молодом Папе" в этой работе сделал Папу Римского чернокожим и разъезжающим на скутере. Главную роль в фильме - президента республики - играет Тони Сервилло, которой снялся почти во всех фильмах режиссера. Соррентино предпочитал представлять свои работы на Каннском фестивале, хотя первое признание к нему пришло именно на родине - в Венеции. Там же была отмечена "Серебренным львом" несколько лет назад его автобиографическая картина "Рука бога" (Stata la mano di Dio, 2021), в которой он рассказал о взрослении молодого человека в Неаполе в годы, когда в местной команде играл Диего Марадона.

На церемонии открытия во Дворце кино "Золотого льва Святого Марка" за вклад в кинематограф получил немецкий режиссер игровых и документальных фильмов Вернер Херцог. Статуэтку 82-летний мастер получил из рук 86-летнего Фрэнсиса Форда Копполы.

На основные награды Венецианского кинофестиваля претендует 21 фильм. Среди них новая экранизация романа "Франкенштейн" (Frankenstein, 2025) Мэри Шелли мексиканского режиссера Гильермо дель Торо с Джейкобом Элорди в главной роли и новая совместная работа греческого кинорежиссера Йоргоса Лантимоса с актрисой Эммой Стоун "Бугония" (Bugonia, 2025). В основной конкурс вошла также комедия американского режиссера Ноа Баумбаха "Джей Келли", в которой снялись актеры Джордж Клуни и Адам Сэндлер, комедийная драма Джима Джармуша "Отец, мать, сестра, брат" (Father Mother Sister Brother, 2025) с Кейт Бланшетт, а также фильм "Кремлевский волшебник" (La Mage du Kremlin, 2025) французского режиссера Оливье Ассайаса. В январе 2025 года британский актер Джуд Лоу в интервью порталу Deadline сообщил, что сыграет в этой картине президента России Владимира Путина.

Международное жюри основного конкурса возглавит американский режиссер, двукратный обладатель "Оскара" Александр Пэйн. Режиссер Маура Дельперо из Италии и бразильская актриса Фернанда Торрес также будут оценивать картины фестиваля. Отдельные жюри будут присуждать премию имени Луиджи Де Лаурентиса за лучший режиссерский дебют на втором конкурсе "Горизонты".

Вне конкурса будет показан 5-часовой документальный фильм народного артиста России режиссера Александра Сокурова "Дневник режиссера" (Director's Diary).

Эхо Палестины

Накануне открытия более 1,5 тыс. деятелей киноиндустрии обратились к дирекции Биеннале с призывом обратить внимание на проблему нарушения прав человека в Палестине и не допускать тех актеров, которые поддерживают действия Израиля в секторе Газа. Однако в дирекции фестивали указали, что это "площадка диалога и творческой дискуссии, из которой никто не исключается и не подвергается цензуре". 30 августа объявлено о шествии в поддержку Палестины на Лидо, где традиционно проходит самый старый киносмотр мира.