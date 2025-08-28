В России 1 сентября вступить в силу законопроект о запрете пропаганды наркотиков, отметила генеральный директор "МТС лейбла"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Артисты перестанут упоминать запрещенные вещества в своих треках после вступления в силу законопроекта о запрете пропаганды наркотиков 1 сентября. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор "МТС лейбла" Надежда Бойчевски, отметив, что ни одного музыканта лейбла закон серьезно не затронет.

"Артисты относятся с пониманием к данному законопроекту. На лейбле нет ни одного музыканта, которого этот законопроект серьезно затронет. Конечно же, любые адекватные артисты, наши в том числе, в курсе нововведений и, конечно же, будут учитывать закон и не нарушать его, как любые адекватные люди, чтящие Гражданский и Уголовный кодексы РФ", - рассказала собеседник агентства, добавив, что треки, которые могут быть расценены в рамках нового закона как содержащие упоминание запрещенных веществ, будут отредактированы, а если это невозможно - удалены.

Ранее в беседе с ТАСС она сообщила, что "МТС лейблу" пришлось изменить или отозвать менее 1% треков из четырехтысячного каталога. Гендиретор лейбла отметила, что для партнеров и музыкантов был подготовлен материал, расшифровывающий суть законопроекта, его условия и последствия его нарушения для физических и юридических лиц.

Закон устанавливает штраф для физлиц в размере от 2 тыс. до 4 тыс. руб., для должностных лиц и самозанятых - от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для юрлиц - от 300 тыс. до 600 тыс. или лишение свободы на срок до 2 лет за пропаганду в интернете наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Уголовное наказание будет применяться к тем, кто дважды в течение одного года привлекался к административной ответственности за аналогичные деяния либо имеет судимость за такое преступление. Закон распространяется на произведения, опубликованные после 1 августа 1990 года.