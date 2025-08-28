Формат будет гибридным - очно в Москве и на региональных площадках, а также онлайн

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. В день 100-летия писателя Аркадия Стругацкого стартует регистрация на всероссийскую просветительскую викторину "История будущего: технологии научной фантастики". Викторина пройдет 7 октября в Национальном центре "Россия" в рамках II Симпозиума "Создавая будущее", об этом сообщили организаторы мероприятия.

Регистрация участников открыта с 28 августа на официальном сайте проекта. Акция направлена на популяризацию науки и технологий среди молодежи. Участниками станут школьники от 14 лет и студенты вузов и ссузов со всех регионов страны. Формат викторины будет гибридным: очно в Москве и на региональных площадках, а также онлайн - через трансляцию на сайте мероприятия.

"Смелые идеи писателей-фантастов нередко становились отправной точкой для реальных научных открытий. <...> Сегодня, спустя десятилетия исследований и разработок, научное сообщество стоит на пороге реализации этой амбициозной мечты, приближаясь к созданию термоядерной энергетики. <...> Российские ученые создают плазменные двигатели и ядерные микрореакторы, открывающие возможности межпланетных миссий. Конечно, научные открытия требуют серьезных теоретических расчетов и экспериментальных подтверждений, но фантастические идеи всегда подталкивали пытливые умы к поиску ответов на неразрешимые вопросы. Уверен, викторина "История будущего" также зажжет в сердцах юных исследователей огонь научного творчества и станет импульсом к размышлению о будущем человечества", - сказал научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ), академик РАН Александр Сергеев.

Участникам предстоит ответить на 15 вопросов, основанных на произведениях классиков научной фантастики. Известные актеры, ученые и писатели зачитают фрагменты книг и зададут вопросы о технологиях, предсказанных фантастами и ставших частью современной реальности - от искусственного интеллекта и виртуальной реальности до экзоскелетов и достижений атомной промышленности. Вопросы подготовлены Центром истории российской науки и научно-технологического развития РГГУ.

Проект реализуется при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий. Одним из ключевых партнеров викторины выступает госкорпорация "Росатом". Для победителей будут организованы экскурсии на научно-технологические объекты корпорации. Поддержку проекту также оказывают Национальный центр "Россия", издательство "АСТ-Азбука".

ТАСС - генеральный информационный партнер симпозиума "Создавай будущее".