Договоры подписаны с профильными организациями из Бразилии, Турции, Мексики и Египта

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Соглашения, предполагающие работу над совместными проектами и обмен практиками, заключила Москва с представителями четырех государств в рамках деловой программы Московской международной недели кино. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"Соглашения подписаны с профильными организациями из Бразилии, Турции, Мексики и Египта. Документы предполагают обмен лучшими практиками, работу над совместными проектами и взаимную помощь при проведении съемок", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Инициатором договоренностей выступил московский кинокластер, в состав которого входят киностудии, кинопарк, сеть кинотеатров и кинокомиссия "Москино". Среди новых партнеров столицы - турецкая ассоциация продюсеров телевидения и кино Tesiyap, проекты которой транслируются в 70 странах, и бразильская государственная кинокомпания RioFilme, основанная мэрией Рио-де-Жанейро и специализирующаяся на поддержке индустрии в городе. Также соглашение заключено с кинокомиссией Египта (Egypt Film Commission), координирующей съемочный процесс в стране и продвигающей национальный кинематограф на международном рынке, и кинокомиссией Мехико (Mexico City Film Commission).

Московская международная неделя кино проходила с 23 по 27 августа и объединила больше 700 тыс. посетителей. На десятках площадок в столице были организованы показы отечественных и иностранных лент, автограф-сессии, аукцион кинореквизита и другое.

