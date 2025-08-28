В выставочных залах Патриаршего дворца и Успенской звонницы Музеев Московского Кремля проходит выставка "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Музеи Московского Кремля в 2026 году планируют представить несколько выставочных проектов в Китае. Об этом журналистам сообщила директор музея Елена Гагарина.

"У нас есть планы по сотрудничеству с Китаем на следующий год. Мы планируем открыть две или даже три выставки в Китае. В настоящее время мы ведем переговоры о дальнейшем показе китайских коллекций здесь, в Кремле", - поделилась она.

Гагарина добавила, что в настоящее время Музеи Московского Кремля не ведут переговоры о совместных проектах с "недружественными странами". Однако она выразила надежду на то, что геополитическая ситуация изменится и появится возможность для более широкого культурного взаимодействия. "Я надеюсь, что ситуация изменится, и наша международная деятельность получит более широкие возможности", - отметила директор.

Она напомнила, что в настоящее время в выставочных залах Патриаршего дворца и Успенской звонницы Музеев Московского Кремля проходит выставка "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае", на которой впервые в России демонстрируются экспонаты из коллекции Национального музея Китая.