Фестиваль пройдет 22 и 23 ноября в Москве на площадке Main Stage

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Приглашенными исполнителями Фандом Феста ВКонтакте станут k-pop-группы из Южной Кореи Everglow, 8Turn и The Last Live, музыкант из Китая Weiyi и другие. Об этом сообщает пресс-служба "ВКонтакте".

"На главной сцене фестиваля выступят k-pop-группы из Южной Кореи Everglow, 8Turn и The Last Live, балладный рок-исполнитель Дима Пермяков, музыкант из Китая Weiyi и бойз-бэнд из Казахстана Nomads", - рассказали в пресс-службе.

Фандом Фест ВКонтакте пройдет 22 и 23 ноября в Москве на площадке Main Stage. На фестивале пройдут концерты, автограф-сессии с популярными актерами и авторами, презентации киноновинок и эксклюзивов из будущих премьер. Впервые откроется пространство VK Play с лекторием, игровой и фотозоной.