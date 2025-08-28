В экспозицию войдут "наиболее ценные" парадные восточные предметы, включая оружие, доспехи и конское убранство из казны государства

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Выставка Музеев Московского Кремля "Россия и Восток. Международные связи и культурные влияния" откроется в декабре 2025 года в Национальном музее Султаната Оман, поделилась с журналистами генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина. Экспозиция продемонстрирует доспехи и оружие, созданные русскими и восточными мастерами.

"Выставка является второй частью обменного проекта. <..> Мы продемонстрируем, насколько значимой, яркой и драгоценной была восточная составляющая блистательного образа русского двора", - сказала она.

Гагарина отметила, что в экспозицию войдут "наиболее ценные" парадные восточные предметы, включая оружие, доспехи и конское убранство из казны государства. Кроме того, будут демонстрироваться восточные образцы оружия и доспехов, созданные русскими мастерами и украшенные восточными узорами.

"Великолепные предметы - оружие и доспехи, парадное конское убранство, ювелирные изделия, шелковые ткани и драгоценный ладан - попадали в Россию различными путями: их привозили восточные купцы, закупали русские дипломаты за границей, а также они поступали в казну из имущества представителей русской знати и от восточных иерархов православной церкви. Особенно ценными и значимыми были предметы, поднесенные русским царям в качестве дипломатических даров от властителей Востока ", - дополнила гендиректор и в заключение выразила надежду на то, что проект будет интересен посетителям Омана, которые ждут эту выставку.