На выставке покажут наследие Соловецкой обители как единого комплекса, отражающего многовековую историю одного из древнейших монастырей Русского Севера

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Выставочный проект Музеев Московского Кремля "Святая обитель. К 600-летию Соловецкого монастыря" в преддверии юбилея основания святой обители откроется 1 ноября в Музейной галерее Храма Христа Спасителя, сообщила журналистам гендиректор культурной институции Елена Гагарина. Она также поделилась, что Музеи Московского Кремля готовят выставки в Хабаровске и Челябинске.

"Выставка расскажет об истории Соловецкого монастыря. <…> В нашем музее сохраняются произведения иконописи и декоративно-прикладного искусства XVI-XVIII веков - периода расцвета Соловецкого монастыря. Мы постараемся представить наследие Соловецкой обители как единого комплекса, отражающего многовековую историю одного из древнейших монастырей Русского Севера", - поделилась гендиректор.

Она также рассказала, что в ноябре 2025 года в Москве зрителей ждет выставка "Двуглавый орел - герб России XV-XXI веков", приуроченная к 35-летию возвращения двуглавого орла в геральдику (5 ноября 1990 года). Экспозиция покажет изображения орла на документах, монетах, медалях, знаменах и других предметах, связанных с российскими государями. Ее представят в Музеях Московского Кремля.

"Следующая выставка, о которой мне хотелось бы рассказать, откроется 17 октября в Москве. Она станет продолжением общенационального проекта, посвященного Петру I", - сообщила Гагарина. Выставка "Последний триумф Петра Великого. Впереди вечность" расскажет о церемонии прощания с государем, которая существенно отличалась от церемоний отпевания российских монархов. В проекте участвуют 11 музеев и библиотек, среди которых Государственный Эрмитаж, Русский музей, Исторический музей, Российская Государственная библиотека, Государственный архив древних актов и другие культурные учреждения. "Экспозиция будет включать около трехсот произведений, распределенных по четырем тематическим разделам. На выставке будут представлены не только предметы, сохранившиеся со времени прощания с Петром I в Печальной зале Зимнего дворца, но и предметы, относящиеся к церкви и погребальному шествию в Петропавловский собор. Также будут выставлены предметы одежды Петра, сохранившиеся до нашего времени и хранящиеся сейчас в Эрмитаже и Музеях Московского Кремля", - добавила Гагарина.

Выставки в регионах

Кроме того, директор сообщила, что 2 сентября Музеи Московского Кремля откроют выставку на Дальнем Востоке, приуроченную к масштабному празднованию 80-летия Победы в Хабаровском крае, под названием "Награды России. За труды на благо Отечества". Она также приурочена к 300-летию учреждения ордена Святого Александра Невского.

"Этот проект был создан специально для Хабаровска по запросу посетителей музея, интересующихся данной темой. Мы расскажем о наградах, орденах и медалях, которые вручались за доблесть, полководческий талант и мужество, проявленные в бою. В экспозиции будут представлены как древнейшие награды в виде медалей, кубков и монет, так и награды нового времени, учрежденные при Петре I, который изменил наградную систему", - добавила Гагарина. Зрители увидят орден Александра Невского, орден Андрея Первозванного, военный орден "Победа", а также орден, принадлежавший маршалу Рокоссовскому, и другие раритеты.

21 октября в Государственном музее Южного Урала в Челябинске пройдет выставка "Царь и патриарх", описывающая взаимоотношения царей и патриархов на протяжении XVII века. "Это так называемый патриарший период русской истории, когда отношения между правящей династией и патриархом как главой церкви были крайне важны для русского государства", - уточнила гендиректор.