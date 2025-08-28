Лидер группы "Звери" считает, что в программе также должны присутствовать произведения Егора Летова

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Современные песни, в том числе группы "Кино", должны присутствовать в школьной программе в рамках изучения музыки наряду с классическими произведениями. Таким мнением с журналистами поделился создатель и лидер группы "Звери" Рома Зверь на пресс-конференции в ТАСС.

"Современные песни, конечно, должны быть в школьной программе. Лично я бы выделил группу "Кино", произведения Егора Летова, группу "Калинов мост" и ее лидера Дмитрия Ревякина", - сказал артист.

Музыкант отметил, что современные авторы и группы нередко недооценены обществом. "У Летова есть ряд очень сильных песен, но, к сожалению, у нас в обществе к нему и группе "Гражданская оборона" сформирована не совсем правильная точка зрения. На самом деле он глубже и интереснее, чем кажется. Это не просто какой-то сибирский панк-рок", - подчеркнул Зверь.

По его словам, важно сохранять разнообразие музыкального материала и знакомить школьников с авторской песней разных поколений, чтобы дать им полноценное представление о музыкальной культуре страны.

Минпросвещения представило 28 августа список из 37 патриотичных песен для школьной программы. В рамках предмета музыки школьники будут изучать в основном советские композиции, а также современные, например, песня заслуженного артиста России Ярослава Дронова (Shaman) "Моя Россия", произведение народного артиста РФ Олега Газманова "Бессмертный полк" и другие композиции.