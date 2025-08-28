Сериал будет основан по мотивам бестселлера Наринэ Абгарян

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Онлайн-кинотеатр Okko снимет анимационный сериал "Манюня" по мотивам бестселлера Наринэ Абгарян. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе платформы.

"Манюня" - первый детский оригинальный сериал Okko, ставший для юных пользователей онлайн-кинотеатра популярной франшизой. Теперь любимые герои из вселенной Манюни превратятся в ярких мультяшных персонажей и наполнят историю новыми невероятными приключениями", - рассказали в пресс-службе.

События мультсериала вновь перенесут зрителей в небольшой армянский город конца 70-х годов прошлого века. Здесь лучшие подруги Манюня и Наринэ регулярно попадают в самые разные истории. В сериале к ним присоединяется Каринка по прозвищу Метеор и местный мальчик Рубик.

Над озвучкой мультсериала работали актрисы Екатерина Темнова (Манюня), Карина Каграманян (Наринэ), Карина Мнацаканян (Каринка), Нонна Гришаева (Роза Иосифовна) и другие. Режиссером анимации нового проекта стал Виктор Лакисов, сценарий написали Гайк Асатрян, Нара Акобян и автор рассказов про Манюню и ее друзей Абгарян.

Премьера первого сезона комедийного сериала "Манюня" состоялась в онлайн-кинотеатре Okko 15 декабря 2021 года. Сериал девять месяцев был в зрительском топ-10 онлайн-кинотеатра. Общий тираж одноименной книги, по которой снят фильм, превысил миллион экземпляров, ее аудиоверсия была признана самым популярным произведением для детей по частоте прослушиваний и откликам на сервисе Storytel.

Сериал рассказывает историю о дружбе двух советских семей разных национальностей, живущих в Армении 1980-х годов. Всего вышло три сезона сериала.